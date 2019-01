Non, N'Golo Kanté ne financera pas les recherches pour Emiliano Sala

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

La disparition soudaine lundi soir de l'avion qui transportait Emiliano Sala de Nantes à Cardiff a déclenché une vague d'émotion compréhensible sur les réseaux sociaux. Mais hélas certain tristes personnages ont également essayé d'en profiter pour obtenir quelques likes et followers en plus sur le dos de l'attaquant dont on n'a plus de nouvelles depuis cinq jours. Et ce samedi, le Times a même été contraint de démentir officiellement une fake news qui lui était attribuée depuis quelques heures.

En effet, un message envoyé sur Twitter par un compte anonyme affirmait que N'Golo Kanté avait décidé de prendre à sa charge la totalité des frais de recherche pour essayer de retrouver Emiliano Sala, disparu au large de Guernesey, expliquant que c'était le Times qui avait dévoilé cette information. Se faisant une petite notoriété sur le compte du champion du monde français, ce twittos a reçu des retweets par milliers, et l'histoire s'est propagée dans toute l'Europe. Mais au final, tout cela est totalement faux, même si évidemment l'histoire semblait belle. En attendant, une opération de crowfunding a réellement été lancée par la famille d'Emiliano Sala afin de relancer les recherches abandonnées depuis jeudi par les autorités de l'île anglo-normande.