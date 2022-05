Nantes vendu 80 millions d'euros, Kita prêt à craquer !

Dans : FC Nantes.

Par Corentin Facy

Après avoir remporté la Coupe de France, le FC Nantes va-t-il changer de propriétaire dans les semaines à venir ? Tout dépend de Waldemar Kita.

Opposé à la vente du FC Nantes au « Collectif Nantais » de Mickaël Landreau, Waldemar Kita n’est en revanche pas fermé à une vente de son club à un investisseur qu’il considèrera comme sérieux. Ces derniers mois, l’homme d’affaires à la tête du FC Nantes n’a cependant reçu aucune offre susceptible de le pousser à vendre le club de Loire-Atlantique. Les choses pourraient bouger dans les prochaines semaines. Et pour cause, Antoine Kombouaré a fait du FC Nantes un club qui s’est maintenu sans trembler en Ligue 1 et qui a remporté la Coupe de France, ce qui est logiquement de nature à rassurer les potentiels investisseurs. C’est ainsi que selon les informations de la Chaîne L’Equipe, une offre très sérieuse est récemment arrivée sur le bureau de Waldemar Kita pour le rachat du FC Nantes.

Une offre de 80 ME pour le rachat du FC Nantes

Une information livrée par le présentateur de L’Equipe du Soir, Olivier Ménard. « L’information des dernières heures se confirme : Waldemar Kita a bien un acheteur avec une proposition aux alentours de 80 millions d’euros. Waldemar Kita réfléchit toujours à l’idée de vendre. La balle est désormais dans son camp, voilà la suite du feuilleton » a livré le présentateur vedette de la Chaîne L’Equipe. Une information qui ne manquera pas de susciter la curiosité des supporters du FC Nantes, lesquels attendent désormais de connaître l’identité de cet investisseur en question. Nul doute que s’il s’agit d’un fonds d’investissement américain, ce qui s’est vu à Bordeaux et ailleurs sans grande réussite, l’excitation redescendra d’un camp. En revanche, s’il s’agit d’un homme d’affaires sérieux et ambitieux pour l’avenir du FC Nantes, les supporters Canaris se positionneront sans doute assez rapidement en faveur d’une vente du club par Waldemar Kita.