Nantes va dégaîner son arme gratuite anti-PSG

Par Claude Dautel

Touché lors la défaite de Nantes à Rennes, vendredi soir, Anthony Lopes ne sera probablement pas titulaire mardi soir lors du match en retard contre le PSG. Patrik Carlgren, le portier suédois héros du match aller, va retrouver les champions de France.

Déplacé la semaine passée à la demande du Paris Saint-Germain, qui souhaitait préparer son match à Aston-Villa, la rencontre entre le FC Nantes et le PSG se jouera mardi à la Beaujoire. Un décalage qui va probablement priver Antoine Kombouaré de son gardien de but titulaire, puisque Anthony Lopes est sorti sur blessure lors du match de vendredi à Rennes. Le technicien nantais ne voulant pas rappeler Alban Lafont, envoyé en N3, c'est Patrik Carlgren, le gardien de but suédois arrivé libre l'été dernier, qui va devoir tenir les attaquants du PSG en respect. Et cela tombe bien, car lors du match aller, c'est lui qui avait titularisé et même s'il avait pris un but au bout de deux minutes de jeu au Parc des Princes, il avait ensuite écœuré les joueurs parisiens en réalisant des parades colossales. Une prestation qui avait permis à Nantes de ramener un point de Paris (1-1) et à Carlgren de se faire un nom.

Le PSG va devoir faire craquer le gardien suédois

Le FC Nantes et Patrik Carlgren sont parvenus à un accord pour l'engagement du gardien de but pour les deux prochaines saisons 🤝 — FC Nantes (@FCNantes) August 30, 2024

Ce mardi, Patrik Carlgren va donc devoir faire le même type de match pour permettre au FC Nantes de prendre un ou des points, le rêve étant que les Canaris battent le Paris Saint-Germain à la fois pour assurer ou presque le maintien, mais aussi pour empêcher les champions de France d'être invaincus cette saison et batte le record de Nantes. Dans Ouest-France, le portier suédois espère renouveler sa performance du match aller. « C’était un grand match pour moi, ma famille et aussi pour montrer mes qualités à tout le monde. Quand j’ai appris que j’allais débuter le match, j’étais heureux, nerveux, fier et vraiment prêt à jouer.

Je suis à Nantes, je suis très heureux et je suis très fier d’être dans ce club magnifique et incroyable. Je le dis à ma famille quand je rentre à la maison. Les fans sont là pour nous soutenir, le stade est plein presque à chaque match. Même si les résultats ne suivent pas, ils viennent quand même. Rien que d’en parler, cela me donne la chair de poule. Je suis dans un club fantastique, mais les résultats peuvent aussi être encore meilleurs », a reconnu le gardien de but international suédois à la veille de ce choc.