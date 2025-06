Nantes ‍: Une recrue arrive avec une sale réputation

Dans : FCN.

Par Eric Bethsy

Laissé libre par Sivasspor, Uros Radakovic va s’engager avec le FC Nantes dans les prochaines heures. Les Canaris vont ainsi découvrir un défenseur central connu pour son agressivité et sa lenteur.

Affaibli par les départs de plusieurs cadres, le FC Nantes s’apprête à accueillir sa première recrue. Il s’agira d’Uros Radakovic dont la visite médicale est prévue ce lundi. Le défenseur central laissé libre par Sivasspor devrait rapidement signer son contrat et s’entraîner avec ses nouveaux coéquipiers, lesquels ont intérêt à ne pas oublier leurs protège-tibias au vestiaire… Le Serbe est effectivement décrit comme un joueur rugueux dans les duels et souvent en retard sur ses adversaires.

« Il n’est pas très rapide sur le terrain et je dirais qu’il peut avoir des difficultés en contre-attaque, a commenté Emre Kaan, le titulaire du compte Instagram Sivasspor WebTV contacté par Tribune Nantaise. Je ne le qualifierais pas de l’un des meilleurs défenseurs centraux de l’histoire de Sivasspor… La clé avec lui, c’est son partenaire en défense centrale : s’il joue aux côtés d’un défenseur plus rapide et plus agile, ils peuvent bien se compléter. »

Un spécialiste des cartons rouges

La description n’est pas très rassurante, d’autant qu’un autre fan de Sivasspor confirme les faiblesses d’Uros Radakovic. « Physiquement, je pense qu’il pourrait gérer la Ligue 1, a estimé celui qui gère le compte X News Sivasspor. (...) Mais en termes de vitesse et de sens tactique, il pourrait avoir des difficultés. Quatre cartons rouges en une saison, c’est beaucoup, et honnêtement, la plupart auraient pu être évités. »

« Parfois, on avait l’impression qu’il ne contrôlait pas ses émotions, ou qu’il manquait complètement le timing d’une attaque, a ajouté l’observateur. Cela tenait en partie à son style agressif, mais aussi à son manque de sens du positionnement. S’il joue sous les ordres d’un entraîneur qui lui offre une structure défensive claire, aux côtés d’un défenseur central plus rapide et plus intelligent, il pourrait s’intégrer. Sinon, je pense que ce sera difficile. » Les Nantais pourraient vite regretter Nicolas Pallois.