Nantes ‍: Une énorme surprise pour remplacer Kombouaré

Par Claude Dautel

Antoine Kombouaré est de nouveau sur un siège éjectable à Nantes. Tandis que plusieurs noms circulent du côté de la Jonelière, Waldemar Kira aurait déjà l'accord d'un entraîneur qu'il connaît très bien.

Depuis samedi, et malgré le maintien du FC Nantes, les jours d'Antoine Kombouaré sur le banc des Canaris sont comptés. Même si dimanche, le technicien kanak est venu dire sur RMC qu'il n'avait pas eu d'information en provenance de son président concernant un éventuel limogeage, la tendance forte est à un départ immédiat de Kombouaré, lequel a encore un an de contrat avec Nantes. Pour le remplacer, le nom de Pierre Sage a immédiatement été évoqué, l'ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais étant également cité au RC Lens. Mais, selon Ouest-France, Waldemar Kita aurait une autre idée, laquelle aurait en plus l'intérêt de ne pas coûter une fortune à son club. En effet, Ahmed Kantari, l'actuel adjoint d'Antoine Kombouaré est volontaire pour prendre le poste d'entraîneur principal. Mais il a fixé une condition.

Nantes a déjà un candidat sérieux au poste d'entraîneur

L'ancien défenseur international marocain, qui est devenu entraîneur, est arrivé en janvier dernier au FC Nantes, quelques semaines après son limogeage par Valenciennes, afin de donner un coup de main à Antoine Kombouaré. « La piste Ahmed Kantari, adjoint de Kombouaré très apprécié de l’effectif, est aussi à prendre en compte. L’ex-technicien de Valenciennes serait favorable à prendre la suite du Kanak, si et seulement si la séparation entre le club et celui qui lui a tendu la main en janvier se passe en bonne intelligence », précise le quotidien régional. Pour mémoire, Antoine Kombouaré gagne près de 200.000 euros par mois à Nantes, et il n'est pas certain que son départ se fasse dans la douceur, les Kita n'ayant pas le souhaite de dépenser 2,4 millions d'euros pour se séparer de leur entraîneur. De quoi faire renoncer Kantari ?