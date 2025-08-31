Nantes ‍: Un dernier gros coup attendu rapidement

Dans : FCN.

Par Corentin Facy

Très peu dépensier durant l’été, Nantes reste à l’affût d’une bonne affaire pour conclure son mercato.

Des prêts, des joueurs libres ou des transferts à moins de 2 millions d’euros, le FC Nantes s’est montré très raisonnable depuis le début du mercato. L’effectif des Canaris a été bouleversé sans faire de folies alors que dans le même temps, Waldemar Kita a vendu pour près de 40 millions d’euros. Luis Castro semble toutefois satisfait de son effectif, après avoir remporté son premier match de Ligue 1 ce samedi contre l’AJ Auxerre (1-0). L’ancien entraîneur de Dunkerque ne s’en est toutefois pas caché, Nantes reste à l’affût d’une bonne opportunité et ne s’interdit donc pas une recrue surprise d’ici à la clôture du mercato lundi à 20 heures.

L1 : Nantes décroche sa première victoire dans la douleur https://t.co/Q05z6X8J5y — Foot01.com (@Foot01_com) August 30, 2025

« J’attends que le mercato soit fini pour qu’on puisse travailler dans le calme. J’espère que ça ne changera pas beaucoup pour nous » a d’abord expliqué l’entraîneur nantais, avant de poursuivre. « Quand on fait un bon match contre Paris et contre Strasbourg ainsi qu’un bon match aujourd’hui… si on est concentrés et à 100%, ce groupe pourra faire de bons matches face à pas mal de monde. Après, s’il y a des opportunités, on verra. Mais si c’est pour faire un joueur de plus, je préfère prendre à l’académie. Mais si on a une opportunité pour augmenter la capacité ou la concurrence dans le groupe » a avoué Luis Castro, qui sait que son effectif est un peu juste en quantité et en qualité à certains postes, et qui ne crachera pas sur un ou deux renforts de plus.

Reste maintenant à voir ce qui est possible financièrement pour le FC Nantes, qui pourrait par ailleurs être attaqué pour Matthis Abline dans les dernières heures du mercato. Même si pour l’heure, le club de Loire-Atlantique reste inflexible sur le prix de son attaquant de 22 ans, valorisé à 40 millions d’euros par Waldemar Kita.