Nantes ‍: Un départ surprise chamboule le mercato

Par Corentin Facy

Le mercato nantais a déjà été très agité, mais la dernière semaine du mercato pourrait encore réserver une ou deux surprises. Le départ d’un défenseur pourrait entraîner une arrivée sur le gong.

Désireux de renflouer ses caisses et de renouveler son effectif, le FC Nantes s’est montré actif lors de ce mercato estival avec les arrivées de Lepenant, Awaziem, Hyun-seok Hong, Hyeok-kyu Kwon, Radakovic ou encore El-Arabi. Les deux défaites en ouverture de la saison n’ont pas changé grand-chose aux plans de la direction nantaise, qui ne devrait pas faire de folie dans les derniers jours du mercato. Un départ de Matthis Abline pourrait être compensé, un constat aussi valable en ce qui concerne la défense. Car selon les informations de Presse Océan, un départ n’est pas à exclure dans ce secteur de jeu.

Le départ de Duverne et/ou Centonze pourrait entrainer le recrutement d'un latéral au FC Nantes d'ici la fin du mercato annonce @presseocean. pic.twitter.com/Ymjv93mB9w — Ablinho 🔰 (@Ablinhoo) August 25, 2025

Le média spécialisé nous apprend que les Canaris ne sont pas contre un départ de Jean-Kévin Duverne ou de Fabien Centonze. Les deux joueurs n’entrent pas dans les plans du nouvel entraîneur Luis Castro et ne seront pas retenus en cas d’offre cette semaine. En revanche, l’ex-coach de Dunkerque a été clair avec sa direction, indiquant que tout départ dans le secteur défensif devra être compensé numériquement. Autrement dit, alors que l’on pouvait penser que le mercato nantais étais clos ou presque, une ou deux surprises ne sont pas à exclure dans cette dernière ligne droite. Reste maintenant à voir si Duverne et/ou Centonze auront des offres et le cas échéant, quelles seront les pistes activées dans le money-time par la direction nantaise pour les remplacer.