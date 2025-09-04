Nantes ‍: Un buteur en pleine bourre débarque cet hiver

Dans : FCN.

Par Corentin Facy

Prêté par Nantes au club américain de New England en janvier dernier, Ignatius Ganago cartonne aux Etats-Unis. C’est un buteur en pleine bourre que les Canaris vont récupérer fin 2025.

L’effectif du FC Nantes a beaucoup évolué cet été avec des départs préjudiciables en défense ou encore au milieu de terrain. Il y a en revanche un secteur où Luis Castro n’a pas à se plaindre, c’est l’attaque. Car malgré le transfert de Moses Simon au Paris FC pour une petite dizaine de millions d’euros, Nantes reste très bien pourvu dans le secteur offensif. Au poste de numéro neuf, l’ancien entraîneur de Dunkerque peut s’appuyer sur Mostafa Mohamed, Matthis Abline et Youssef El Arabi. Un matériel de qualité pour espérer un maintien plus serein que les années précédentes.

Ganago, l'arme inattendue de Nantes en 2026 ?

A ce trio complémentaire et qui offre de multiples solutions, il va bientôt falloir ajouter Ignatius Ganago. Et pour cause, le site spécialisé Actu Cameroun rappelle que l’ancien attaquant de l’OGC Nice, actuellement prêté du côté de New-England en MLS, va faire son retour à Nantes en janvier prochain. « Ganago pourrait bien redevenir une option offensive sérieuse pour les Canaris. En pleine bourre outre-Atlantique, Ganago s’impose comme l’une des belles surprises de ce début de saison. De quoi faire saliver les supporters nantais qui espèrent le voir revenir avec la même efficacité à la Beaujoire » souligne le média spécialisé au sujet du buteur camerounais.

Et pour cause, Ganago enchaîne les matchs et les buts aux Etats-Unis, où il compte 3 buts et 4 passes décisives en 1400 minutes sur les 19 derniers matchs. Un total plus que correct qui laisse penser que l’attaquant de 26 ans pourrait avoir sa carte à jouer avec le FC Nantes lors de son retour de prêt en décembre prochain. Luis Castro devra en tout cas se prononcer sur ce dossier pour savoir si Nantes souhaite le conserver ou de nouveau le prêter pour la seconde partie de saison.