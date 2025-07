Nantes tient sa troisième recrue de l'été

Dans : FCN.

Par Corentin Facy

Après le gardien Alexis Mirbach et le défenseur central Uros Radakovic, le FC Nantes a finalisé la signature de Nicolas Cozza.

Luis Castro peut se réjouir, le FC Nantes vient de boucler sa troisième recrue de l’été. Après avoir déjà finalisé les signatures d’Alexis Mirbach et d'Uros Radakovic, les Canaris vont pouvoir compter sur le renfort de Nicolas Cozza. Prêté en Loire-Atlantique depuis 18 mois, le défenseur gauche français de Wolfsburg va de nouveau être prêté à Nantes pour une saison complète, informe L’Equipe.

Cozza préfère Nantes à l'Angleterre

Le quotidien national indique que Nicolas Cozza était convoité en Angleterre et en Grèce, mais a toujours fait d’un nouveau prêt à Nantes sa priorité. Sous contrat jusqu’en 2027, il va donc enchaîné à la Beaujoire pour le plus grand bonheur de son entraîneur Luis Castro, qui avait validé ce dossier auprès de sa direction. Comme ce fut le cas la saison dernière, Wolfsburg va prendre en charge une partie du salaire de Nicolas Cozza. Un très bon coup sur tous les aspects donc pour Waldemar Kita et les dirigeants nantais.