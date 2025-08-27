Nantes tente un gros coup au Bayer Leverkusen

Dans : FCN.

Par Corentin Facy

Les derniers jours du mercato vont être animés à Nantes. En échec sur la piste du défenseur Armel Bella-Kotchap, les Canaris souhaitent aussi se renforcer au milieu de terrain et ont identifié un bon coup en Allemagne.

Le mercato du FC Nantes est loin d’être terminé. Dans ces ultimes jours du marché des transferts, le club de Loire-Atlantique est encore à la recherche d’un défenseur central. Armel Bella-Kotchap était tout proche de s’engager avec les Canaris, mais le joueur a finalement pris la direction du Hellas Verone. Un coup dur pour Nantes, qui cherche à se renforcer en défense… mais pas uniquement. Le pensionnaire de La Beaujoire aimerait aussi faire venir un milieu de terrain d’ici au 1er septembre. A en croire les informations de Foot Mercato, la direction nantaise a identifié un bon coup à réaliser en Allemagne avec Gustavo Puerta.

Initialement recruté par Hull City, le joueur est déjà de retour au Bayer Leverkusen en raison de l’interdiction de recrutement prononcée à l’égard du club anglais. De retour à la case départ, le milieu de terrain colombien de 22 ans ne devrait pas s’éterniser pour autant en Bundesliga. Leverkusen souhaite toujours faire partir le joueur, qui suscite la convoitise de Nantes mais aussi du PAOK, de Copenhague, de Schalke04 et de Hoffenheim. Reste désormais à voir quel sera le coût d’un potentiel transfert et vers quel club ira la préférence du joueur. Mais en cette fin de mercato, Nantes tente sa chance et pourrait bien réaliser une belle affaire pour apporter une réelle plus-value à son milieu de terrain.