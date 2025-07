Nantes se débarrasse d'un ancien flop de l'OL

Dans : FCN.

Par Corentin Facy

A Nantes depuis 2024, Tino Kadewere a de fortes chances de quitter les Canaris cet été. L’ancien attaquant de l’OL pourrait rebondir en Grèce.

Recrue importante de l’Olympique Lyonnais en 2020 en provenance du Havre pour 12 millions d’euros, Tino Kadewere a alterné le chaud et plus souvent le froid dans la capitale des Gaules. Prêté à Nantes en 2024 avant que les Canaris ne profitent de sa situation contractuelle pour le faire signer en tant que joueur libre, l’attaquant de 29 ans n’a pas non plus réussi à s’imposer en Loire-Atlantique. Waldemar Kita et le nouvel entraîneur Luis Castro ne s’opposeront donc pas à son départ et cela tombe bien, Tino Kadewere a des courtisans.

Selon les informations de l’équipe, l’attaquant zimbabwéen est tout proche des s’engager en faveur de l’Aris Salonique, qui a terminé 5e du championnat grec la saison dernière. Utilisé à seulement 12 reprises par Antoine Kombouaré la saison dernière, l’ancien buteur de l’OL a réalisé un exercice 2024-2025 relativement décevant avec 1 but et 2 passes décisives à son compteur. Eloigné des terrains pendant plusieurs mois en raison d’une blessure à la cuisse, il va donc rejoindre la Grèce… sans rapporter un euro à Nantes.

Kadewere part de Nantes pour 0 euro

Et pour cause, à un an de la fin de son contrat, Tino Kadewere va être libéré par le club jaune et vert, qui a accepté le deal en échange d’un gros pourcentage sur une éventuelle revente de la part de l’Aris Salonique. Le nouvel entraîneur Luis Castro ne semblait pas compter sur Tino Kadewere et ce départ va donc arranger tout le monde, d’autant qu’il va libérer un peu de masse salariale pour les finances nantaises, ce qui permettra sans doute à l’état-major du club de faire venir un joueur dans le secteur offensif pour le remplacer. Cela sera nécessaire alors que Moses Simon est lui aussi parti et que les rumeurs se multiplient concernant Matthis Abline et Mostafa Mohamed.