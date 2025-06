Nantes rigole, sa star recale l'OM et le Paris FC

Dans : FCN.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec Nantes dans un an, Moses Simon a de fortes chances de quitter les Canaris cet été. L’OM et le Paris FC sont intéressés par l’international nigérian, qui privilégie toutefois un transfert à l’étranger.

Auteur de 8 buts et de 10 passes décisives cette saison, Moses Simon a encore été un élément capital pour maintenir le FC Nantes en Ligue 1. Depuis son arrivée en provenance de Levante en 2020, l’attaquant de 29 ans est clairement le monsieur plus de cette équipe, et son probable départ cet été sera fortement préjudiciable pour le club de Loire-Atlantique. L’Olympique de Marseille et le Paris FC ont notamment manifesté leur intérêt tandis que l’OGC Nice surveille également la situation du Nigérian (81 sélections) de près.

Mais les clubs français qui rêvent de récupérer Moses Simon à moindre coût risquent de devoir changer leurs plans. Car selon les informations de Live Foot, l’ailier gauche du FC Nantes a fait le tour de la question en Ligue 1, et n’a pas vraiment dans l’idée de quitter le Nantes pour rejoindre un autre club français. Le média nous apprend que son objectif est plutôt de découvrir la Premier League, où plusieurs formations de milieu de tableau sont eux aussi intéressés.

Simon privilégie la Premier League à l'OM ou au PFC

Moses Simon a en tout cas promis à ses dirigeants qu’il n’irait pas renforcer un autre club français, de quoi faire jubiler Waldemar Kita, lequel se montre de toute façon très gourmand dès lors qu’il s’agit de vendre à un autre club de Ligue 1. L’Olympique de Marseille, qui est également très chaud sur le dossier Matthis Abline, peut en témoigner, le FC Nantes ayant fixé le prix de l’ex-attaquant du Stade Rennais à 25 millions d’euros. En ce qui concerne Moses Simon, il sera en tout cas intéressant de voir où rebondira l’international nigérian et pour quelle somme, alors que son contrat expire à présent dans douze mois. Ces dernières heures, un prix avoisinant les 12 millions d'euros a été évoqué.