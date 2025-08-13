Nantes recrute un grand espoir suédois (off)

Le FC Nantes a officialisé ce mercredi la signature de Mayckel Lahdo, ailier suédois de 22 ans, international avec les espoirs. Il débarque de l’AZ Alkmaar, où il a disputé 35 matchs la saison dernière pour un total de 4 buts et 1 passe décisive. « Le FC Nantes est heureux d'avoir trouvé un accord avec l'AZ Alkmaar et Mayckel Lahdo pour le prêt avec option d'achat de l'attaquant suédois. Attaquant droitier, Mayckel Lahdo peut évoluer dans le couloir droit et gauche de l'attaque. Au FC Nantes, il portera le n°15 » écrit le club de Loire-Atlantique sur son site officiel.
