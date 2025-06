Nantes recrute un gardien de but plein d'avenir

Dans : FCN.

Par Claude Dautel

En changeant d'entraîneur, le FC Nantes va probablement travailler différemment au mercato. C'est dans ce cadre que les Canaris ont recruté Alexis Mirbach.

A deux ans de la fin de son contrat avec Nantes, Alban Lafont sait qu'il va devoir bouger cet été s'il veut jouer, même si ce lundi le gardien de but français était là pour la reprise de l'entraînement sous les ordres de Luis Castro. L'ancien entraîneur de Dunkerque sait que les Kita ne veulent plus de Lafont, et le dossier du futur gardien nantais sera un des gros dossiers de l'été, même s'il reste prudent sur ce sujet. En attendant, les Canaris viennent de recruter Alexis Mirbach, un jeune gardien de but du FC Metz. International tricolore chez les jeunes, le portier de 20 ans s'est engagé avec le FC Nantes jusqu'en 2028.

Nantes a le choix chez les gardiens de but

Alexis Mirbach est Jaune et Vert.



Bienvenue Alex' ! 👊#OnEstNantes — FC Nantes (@FCNantes) June 30, 2025

Interrogé ce lundi en conférence de presse sur la situation d'Alban Lafont, Luis Castro a tapé en touche. « Tous les joueurs qui sont ici avec nous comptent. Après, c’est le terrain qui définira les choix qu’on fera. Tous les joueurs qui sont ici sont des joueurs de Nantes (...) Il faut faire les meilleurs choix pour le FC Nantes. On a quatre gardiens en ce moment. On va regarder les quatre, voir comment ils travaillent et on décidera. On fonctionnera comme pour les autres postes », a confié le nouvel entraîneur nantais. La saison passée, après avoir mis Lafont au placard, Antoine Kombouaré avait fait venir Anthony Lopes, laissé libre par l'Olympique Lyonnais. Ce dernier serait désormais dans le collimateur du Stade Brestois.