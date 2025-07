Nantes recrute deux sud-Coréens d'un coup

Dans : FCN.

Par Quentin Mallet

Assez discret depuis le début du mercato estival, le FC Nantes compte bien accélérer ses dossiers en cours. Deux Sud-Coréens sont prochainement attendus à la Jonelière pour densifier un effectif qui en a bien besoin.

La saison dernière a probablement été la goutte de trop pour Waldemar Kita. Après un énième exercice passé au bord de la zone rouge, la direction du FC Nantes a pris la décision de démarrer un nouveau cycle. Luis Castro est arrivé en lieu et place d'un Antoine Kombouaré à court d'idées et de soutien, tandis que plusieurs joueurs phares de l'histoire récente des Jaune et Vert sont partis. Pedro Chirivella et Douglas Augusto, transférés, ont logiquement laissé des places vacantes dans l'entrejeu nantais. Pour pallier ce manque, le club de la Cité des Ducs s'est positionné non pas sur un joueur sud-coréen, mais sur deux compatriotes.

Nantes compte sur la Corée du Sud

Comme l'indique Ouest-France, le FC Nantes s'apprête à annoncer l'arrivée de deux joueurs sud-coréens. Le premier, Kwon Hyeok-kyu, arrive sous la forme d'un transfert sec en provenance du Celtic FC. La saison dernière, il évoluait en prêt au Hibernian FC (Ecosse) et sa valeur marchande est estimée à 700 000 euros par Transfermarkt. Pour l'heure, aucun montant n'a filtré. Son compatriote Hyun-seok Hong est lui aussi en passe de s'engager au FC Nantes sous la forme d'un prêt, alors que les Canaris et Mayence, son club actuel, négocient depuis plusieurs semaines. La saison dernière, il a disputé 23 matchs de Bundesliga. Tout comme Kwon Hyeok-kyu, il intègrera le milieu de terrain nantais, mais il dispose d'un profil plus offensif.