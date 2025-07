Nantes reçoit 20 ME pour Abline, l'OM est prévenu

Dans : FCN.

Par Hadrien Rivayrand

Le FC Nantes espère assurer son maintien rapidement la saison prochaine en Ligue 1. Cela passera par un mercato estival réussi et des rentrées d'argent certaines.

Le FC Nantes l'a échappé belle la saison passée en Ligue 1. Les Canaris ont néanmoins réussi à sauver leur peau et peuvent repartir sur de bonnes bases. C'est en tout cas ce qu'espèrent les dirigeants du club. L'idée est de débuter une nouvelle ère. Et qui dit nouvelle ère dit arrivées mais aussi départs. Déjà, Moses Simon a filé du côté du Paris FC. Matthis Abline pourrait bientôt suivre au vu des clubs intéressés par l'attaquant du FC Nantes. Un dossier qui se décantera sans doute bientôt si l'on en croit les dernières informations de Foot Mercato.

Abline, direction la Premier League ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par MATTHIS ABLINE (@matthis.abline)

Selon le média français spécialisé dans les transferts, Sunderland vient en effet de formuler une offre à Nantes de 20 millions d'euros pour s'attacher les services de Matthis Abline. Pas encore suffisant pour la direction des Canaris, qui veut recevoir en tout entre 25 et 30 millions d'euros bonus compris. Outre Sunderland, l'OM et le LOSC surveillent aussi la situation autour du footballeur nantais mais les exigences des Canaris ont refroidi les ardeurs marseillaises notamment.

Ce dernier va devoir faire un choix fort pour la suite de sa carrière. Une arrivée en Premier League chez un promu a de quoi le séduire. Le FC Nantes récupérerait de son côté un très joli chèque, qui pourrait assurer la pérennité économique du club pendant un certain temps. Aussi, une partie du montant pourrait servir à se renforcer et ainsi avoir des ambitions revues à la hausse la saison prochaine en Ligue 1. A noter qu'outre Moses Simon et sans doute Abline, Nicolas Pallois a aussi quitté le navire pour rejoindre Reims. Nantes aura donc du travail pour compenser tous ces départs importants.