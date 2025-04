Nantes recalé, Beye balance le sale coup de Kita

Dans : FC Nantes.

Par Eric Bethsy

Prêt à remplacer son entraîneur Antoine Kombouaré en décembre dernier, le FC Nantes était passé proche d’engager Habib Beye. L’opération avait finalement capoté, mais pas pour les raisons données aux médias à l’époque.

En pleine préparation du derby entre Rennes et le FC Nantes vendredi, Habib Beye est venu ajouter un peu plus d’électricité à cette première affiche de la 30e journée de Ligue 1. Avant de succéder à Jorge Sampaoli chez les Rouge et Noir, l'ancien coach du Red Star était passé tout proche d’une signature avec le club de Waldemar Kita. Le pensionnaire de la Beaujoire, prêt à licencier Antoine Kombouaré, s’était tourné vers Habib Beye après l’échec de la piste Sergio Conceição.

"On connaît l’importance de ce derby dans le coeur des supporters." 🎙️



Habib Beye et Adrien Truffert se sont présentés devant la presse, à deux jours du match face à Nantes au Roazhon Park. — Stade Rennais F.C. (@staderennais) April 16, 2025

Finalement, l’opération n’avait pas abouti, le FC Nantes ayant tout stoppé en constatant que le Franco-Sénégalais ne pouvait pas présenter un staff complet. C’est du moins la version qui avait filtré dans les médias à l’époque. Près de quatre mois plus tard, le coach rennais ne raconte pas du tout la même histoire. « Ce qui a été dit n’est pas la vérité, a démenti Habib Beye ce mercredi en conférence de presse. Celui qui a refusé d’aller à Nantes, c’est moi. Comme ça, au moins, c’est clair. »

Beye ne regrette rien

« Je suis là où je dois être et je suis très content d’être au Stade Rennais et des choix que j’ai faits à l’époque, a poursuivi le jeune technicien. Je ne peux pas être plus clair. » Visiblement agacé par la version erronée, l’ex-joueur de l’Olympique de Marseille ne regrette pas cette opportunité manquée chez les Canaris. Le voilà épanoui à Rennes où son contrat jusqu’en juin prévoit l’ajout d’une année supplémentaire en cas de maintien en Ligue 1. Avec huit points d’avance sur le barragiste Le Havre, Habib Beye a de grandes chances de rester la saison prochaine.