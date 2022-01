Nantes va prêter son plus gros bug du mercato

Dans : FC Nantes.

Par Claude Dautel

Le FC Nantes devrait rapidement officialiser le départ d'Anthony Limbombe, l'international belge va retrouver le championnat de son pays sous forme de prêt.

En 2018, Waldemar Kita avait cassé sa tirelire afin de recruter Anthony Limbombe, l’ailier belge ayant coûté 8 millions d’euros au FC Nantes, ce qui était le plus gros transfert de l’histoire des Canaris. Mais depuis, jamais le joueur n’a réussi à trouver sa place malgré les nombreux entraîneurs passés du côté de la Jonelière. En plus de trois ans et demi, Anthony Limbombe a marqué seulement quatre buts et joué 38 matchs sous le maillot nantais. Un bilan famélique et même désastreux pour celui qui devait permettre à Nantes de franchir un palier. Résultat, les dirigeants du FCN négocient actuellement avec leurs homologues de Zulte Waregem, modeste 16e de la Jupiler Pro League (D1 belge), lesquels veulent se faire prêter Anthony Limbombe l’attaquant de 27 ans. Selon Jean-Marcel Boudard, journaliste qui suit l’actualité du FC Nantes, il est même très probable que l’opération sera validée dans les prochaines heures.

Anthony Limbombe très proche d’un retour en Belgique, via un prêt de six mois au club de Zulte-Waregem.



Le FC Nantes et ce dernier négocient la prise en charge du salaire et sa répartition entre les deux clubs. Le joueur est sous contrat jusqu’en 2023 — jean-marcel boudard (@JMBoudard) January 29, 2022

Pour aboutir à un accord, le FC Nantes aurait accepté le principe d’un prêt de six mois d’Anthony Limbombe, les négociations portant désormais sur la répartition du salaire de l’attaquant belge, lequel a encore un an et demi de contrat avec les Canaris. Pour Waldemar Kita, il s'agit de soulager un peu la masse salariale de son club pendant quelques mois, le transfert définitif de Limbombe à Zulte Waregem semblant tout de même très peu probable en fin de championnat, même si avec Nantes il ne faut jurer de rien dans ses deals avec les clubs de Belgique.