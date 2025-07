Nantes officialise un grand retour

Dans : FCN.

Par Corentin Facy

Dans un communiqué publié ce mercredi, le FC Nantes a officialisé le retour du défenseur nigérian Chidozie Awaziem en provenance de Colorado. Il s’agit d’un grand retour pour le joueur de 28 ans, qui a porté les couleurs des Canaris en 2018.

« Défenseur central au gabarit impressionnant (1,89m), Chidozie Awaziem est très présent dans les duels. Rapide, il possède également un très bon jeu de tête. Loin d'être maladroit techniquement, sa qualité de relance est devenu l'un de ses points forts. Et s'il était un jeune joueur lors de son premier passage dans la Cité des Ducs, il est aujourd'hui un défenseur accompli dont l'expérience sera un atout de plus pour le groupe nantais » écrit le club nantais sur son site officiel.

Le joueur s’est de son côté félicité de ce come-back. « Quand l’opportunité s’est présentée, je n’ai pas hésité une seule seconde à revenir, car pour moi, Nantes, c'est comme ma maison. Les gens sont adorables, le club est formidable, et j’avais vraiment hâte de retrouver cet environnement. Sportivement, je veux tout faire pour aider le Club à remplir ses objectifs, à remporter des trophées, rivaliser au plus haut niveau face aux meilleures équipes et ramener le FC Nantes vers les sommets » a lancé avec enthousiasme le nouveau défenseur central des Canaris, qui s’est engagé pour trois ans.