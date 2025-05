Nantes ne lâche pas Sage, Kombouaré est en grand danger

Dans : FCN.

Par Mehdi Lunay

Pour la troisième fois, Antoine Kombouaré a mené Nantes vers un maintien in extremis. Sur le papier, cela avait de quoi lui offrir une nouvelle saison sur le banc des Canaris. Néanmoins, la direction nantaise a d'autres coachs dans le viseur.

Ce fut compliqué mais Nantes va vivre une 13e saison consécutive en Ligue 1. Les Canaris ont facilement disposé de Montpellier 3-0 samedi soir pour s'offrir une soirée tranquille et éviter de subir le sursaut havrais. Une bonne nouvelle pour Antoine Kombouaré, lequel réussit à sauver son club formateur pour la troisième fois depuis 2021. Cependant, cela ne lui donne aucune garantie pour le futur. Sous contrat au FCN jusqu'en 2026, le Kanak devait logiquement être reconduit au poste. Néanmoins, la fin de saison poussive, dans les résultats comme dans le jeu, change tout.

Pierre Sage ou Luis Castro à Nantes ?

Le journal L'Equipe est affirmatif, Antoine Kombouaré va sans doute céder sa place sur le banc de Nantes. Le club présidé par Waldemar Kita étudie déjà plusieurs pistes pour la succession de l'entraîneur âgé de 61 ans. Comme à Lens pour remplacer Will Still, le nom de Pierre Sage revient vite. L'ancien entraîneur de l'OL a une belle cote en Ligue 1 avec un an d'expérience et surtout le diplôme bien en main.

Malgré le maintien, Nantes pourrait acter le divorce avec Antoine Kombouaré

➡️ https://t.co/N4jSl9xEKJ pic.twitter.com/oGoW8Ey4Uy — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 17, 2025

Néanmoins, Nantes a un plan B tout aussi intéressant. Il s'agit de Luis Castro, révélation de la Ligue 2 avec Dunkerque. Le Portugais a propulsé les Nordistes en haut du tableau et même tout proche d'un barrage pour la Ligue 1 contre Reims. Demi-finaliste de coupe de France avec l'USLD, Castro a épaté les observateurs avec un jeu collectif léché. Un point essentiel à Nantes d'autant que ce n'était pas la marque de fabrique d'Antoine Kombouaré. Reste à voir ce qui aboutira pour la direction nantaise mais les supporters devraient obtenir le changement tant réclamé depuis plusieurs mois.