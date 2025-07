Nantes ‍: Nathan Zeze entre dans la légende nantaise

Dans : FCN.

Par Nathan Hanini

C’est un coup de tonnerre que personne n’attendait, Nathan Zeze va rejoindre le club de NEOM en Saudi Pro League. La vente du défenseur nantais est la plus grosse de l’histoire des Canaris. La presse française dévoile que le joueur va passer sa visite médicale ce samedi soir.

Depuis vendredi soir, la presse s’agite du côté du FC Nantes. Les Canaris vont enregistrer la plus grosse vente de leur histoire. Le défenseur central Nathan Zeze va quitter la Loire-Atlantique pour l’Arabie Saoudite. Le journal l’Equipe a dévoilé que le club de Neom a posé plus de 20 millions d’euros sur la table pour s’attacher les services du défenseur international espoir français. Luis Castro souhaite le conserver, mais le joueur se rapproche d’un départ. Plusieurs écuries européennes ont suivi le joueur de 20 ans depuis plusieurs saisons. C’est l’Arabie Saoudite et Neom qui récupèrent la mise avec un contrat XXL à la clé. Des écuries de Premier League s'étaient placées sur le joueur avant de laisser tomber.

Visite médicale à venir pour Nathan Zeze à Neom

Nathan Zeze va débuter ce soir sa visite médicale avant de s’engager avec NEOM 🇸🇦 #Mercato — Loïc Tanzi (@Tanziloic) July 26, 2025

Nathan Zeze va donc rejoindre Christophe Galtier et Alexandre Lacazette au Moyen-Orient. Ce samedi matin, Loïc Tanzi précise que le défenseur central va passer sa visite médicale ce soir pour s’engager dans la foulée avec le club saoudien. Villarreal s’était positionné en premier lieu sur le joueur nantais. Mais l’offre de Neom a fait la différence. Cette saison, Zeze a disputé 18 matchs de Ligue 1. En cause, une blessure à la malléole le mettant sur la touche de mi-janvier au mois d’avril. Malgré seulement 32 matchs dans l’élite du football français dans l’entièreté de sa carrière, Nathan Zeze était un profil très courtisé. L’offre d’Arabie Saoudite est unique pour un joueur de son âge avec si peu d’expérience précise le journal l’Equipe.