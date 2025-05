Nantes met Mohamed en vente pour 6 millions

Dans : FC Nantes.

Par Quentin Mallet

Le FC Nantes s'apprête à passer un été particulièrement mouvementé. Que les Canaris se maintiennent ou non en Ligue 1, ils devront quoi qu'il arrive se séparer d'un certain nombre de joueurs pour renflouer les caisses, dont Mostafa Mohamed.

La saison que réalise le FC Nantes n'est à montrer dans aucune école de football. Le pensionnaire historique du championnat de France vit un exercice particulièrement compliqué et flirte une nouvelle fois avec la relégation. Défaits face à Angers (0-1) dans une Beaujoire pourtant pleine, les hommes d'Antoine Kombouaré ont touché le fond. La copie rendue leur a valu plusieurs « On se fait ch*** » chantés dans les tribunes par des supporters en colère, ainsi qu'une très grosse remontrance de la part du capo de la Brigade Loire. Toutefois, quoi qu'il arrive lors des deux dernières journées de championnat, la direction nantaise doit déjà préparer la saison suivante. Et s'il y a bien une chose qu'elle doit assurer, ce sont les finances du club. En ce sens, certaines des plus grosses valeurs marchandes sont sur le départ, parmi lesquelles Mostafa Mohamed.

Mohamed vendu, le FC Nantes attend 6ME

Nantes piégé par Kombouaré, les fans ne vont pas aimer https://t.co/5YP1e8Wc0f — Foot01.com (@Foot01_com) May 5, 2025

S'il a longtemps été considéré comme le supersub par excellence, Mostafa Mohamed n'a pas du tout répondu aux attentes cette saison. Avec seulement 5 buts inscrits en 29 matchs de Ligue 1, l'international égyptien ne sera pas conservé l'été prochain, indique Africafoot. La direction du FC Nantes veut profiter de sa cote encore intacte pour récupérer au moins 6 millions d'euros lors de la fenêtre de transferts estivale à venir. Pour rappel, les Canaris avaient dépensé 5,75 millions d'euros pour le transférer définitivement à l'issue de son prêt en juillet 2023.

Le média spécialisé indique également que Mostafa Mohamed est courtisé à l'étranger et qu'il veut lui-même franchir un nouveau cap dans sa carrière. En clair, il ne sera pas bien compliqué pour toutes les parties d'organiser son départ. Quant à Nantes, l'idée est de réinvestir l'argent récupéré grâce à sa vente pour recruter un attaquant au profil complètement différent.