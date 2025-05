Nantes ‍: Les supporters en colère, Kombouaré esquive

Dans : FC Nantes.

Par Hadrien Rivayrand

Le FC Nantes se retrouve en grand danger en Ligue 1 suite à sa défaite à domicile face à Angers ce dimanche. La tension monte entre les fans du club et les joueurs canaris.

Le FC Nantes est encore très loin d'être tiré d'affaire en Ligue 1. Les hommes d'Antoine Kombouaré sont tombés de haut ce dimanche lors de la réception d'Angers. En effet, les Canaris ont subi la loi du SCO, qui est passé devant Nantes au classement. Résultat, les pensionnaires de La Beaujoire ne comptent qu'un point d'avance sur le barragiste, Le Havre. Les deux dernières journées de championnat seront des plus stressantes pour les fans et observateurs nantais. D'ailleurs, à l'issue de la défaite contre Angers, quelques supporters de la tribune Loire ont demandé aux joueurs de venir écouter leur inquiétude et frustration.

Kombouaré au coeur des tensions ?

Selon des informations rapportées par RMC, le kapo a insisté pour faire venir les Nantais près de la tribune concernée. Anthony Lopes a alors appelé ses coéquipiers pour aller faire face à leurs responsabilités. Et alors que les Ultras voulaient aussi la présence d'Antoine Kombouaré, ce dernier n'était pas de la partie. « C'est honteux, j'ai honte de cette équipe. On s'est fait ch*er, on se demande pourquoi les gens sont là, il faut un changement » ; « Il est où Kombouaré ? » ou encore « Est-ce qu'il y a un coach avec cette équipe ? », pouvait-on notamment entendre. Lors des deux prochaines journées de Ligue 1, le FC Nantes ira à Auxerre puis recevra Montpellier. Deux équipes qui n'ont plus rien à jouer mais qui pourraient avoir un poids terrible dans l'avenir du club. Surtout que les Nantais n'ont qu'un point d'écart avec le barragiste, Le Havre, vainqueur ce dimanche d'Auxerre et qui a repris pas mal de confiance en Bourgogne.