Nantes : Mbodji et Halilhodzic à deux doigts de se battre !

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Malgré une probante victoire mardi soir contre Montpellier, l'heure n'était pas aux compliments dans le vestiaire nantais de la Beaujoire. En effet, selon 20 Minutes, mécontent d'avoir été remplacé à la 55e minute du match, Kara Mbodji, qui avait refusé de saluer son entraîneur en quittant le terrain, est venu s'expliquer avec Vahid Halilhodzic. Et le ton est vite monté, au point que le coach du FC Nantes et le défenseur sénégalais se sont empoignés et qu'il a fallu l'intervention d'autres joueurs pour éviter que des coups soient échangés en Halilhodzic et Mbodji.

Lassé de son faible temps de jeu, le défenseur central de 29 ans, absent ce mercredi à l'entraînement, et suite à ce vif incident, Kara Mbodji aurait demandé aux dirigeants du FC Nantes à quitter les Canaris dès ce mercato d'hiver. Son retour à Anderlecht, qui le prête cette saison à Nantes, semble de plus en plus proche, Waldemar Kita discutant de cette hypothèse avec son homologue du club belge. A priori Vahid Halilhodzic ne s'opposera pas à ce départ, étonnant non ?