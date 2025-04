Nantes ‍: Les Kita s'embrouillent pour 2,5 millions d'euros

Dans : FC Nantes.

Par Claude Dautel

Sauf catastrophe, le FC Nantes jouera toujours en Ligue 1 la saison prochaine. Mais il y a tout de même des doutes sur la présence d'Antoine Kombouaré sur le banc des Canaris.

En prenant un point face au PSG, puis en faisant de même face au TFC, Nantes a pris ses distances avec la place de barragiste de Ligue 1 alors qu'il ne reste plus que trois matchs à jouer cette saison. Si la pression est un peu retombée du côté de la Beaujoire, on pense déjà à l'avenir d'Antoine Kombouaré, qui a encore un an de contrat avec le club de Waldemar Kita. Alors que le nom de Pierre Sage avait été évoqué pour remplacer l'actuel entraîneur du FC Nantes, rien n'a encore été tranché. Selon des journalistes locaux, le propriétaire du club et son fils, qui est également directeur général délégué de Nantes, ne seraient pas du tout d'accord sur la suite de la carrière d'Antoine Kombouaré et sur un possible changement de technicien lors du prochain mercato estival.

Kombouaré trop cher à licencier par le FC Nantes ?

Pierre Sage bientôt entraîneur du FC Nantes ? https://t.co/LwHToauoWa — Foot01.com (@Foot01_com) April 20, 2025

Dans le podcast Sans Contrôle, diffusé par Ouest-France, David Phelippeau, journaliste pour le quotidien régional et correspondant de RMC, confirme qu'entre Waldemar et Franck Kita, on ne partage pas du tout le même avis. « On ne va pas se mentir, il y a deux courants au sein du FC Nantes. Franck Kita souhaite continuer avec Antoine Kombouaré, et c’est d’ailleurs lui en décembre, même si Habib Beye a failli venir, qui a décidé que le club allait continuer avec Antoine, faute de mieux. Pour Franck Kita, ça se passe très bien, mais Waldemar, lui, il a des doutes. Mais, il y a un gros problème c’est l’argent. Pour remercier Kombouaré, il faut faire un chèque entre 2 et 3 millions d’euros. Il est au moins à 200.000 euros par mois, malgré ce qu’a dit L’Equipe. Dans la situation financière du FC Nantes, c’est très compliqué de payer cela », a confié le journaliste. L'idée de voir Pierre Sage débarquer en Loire-Atlantique n'est visiblement plus en pole-position.