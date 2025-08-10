Nantes ‍: Le Paris FC fait petit effort pour recruter Abline

Dans : FCN.

Par Claude Dautel

Matthis Abline n'a pas joué samedi en amical contre le Paris FC, mais au moment où un bras de fer débute avec le FC Nantes, l'attaquant va faire l'objet d'une nouvelle offre parisienne.

Battu en amical par le Paris Football Club, le club de Waldemar Kita n'aura que peu de certitudes dans une semaine au moment de recevoir le PSG à La Beaujoire pour le début de la saison de Ligue 1. D'autant que dans les coulisses, le dossier Matthis Abline commence à sérieusement empoisonner l'atmosphère. Ayant obtenu un bon de sortie de la part de ses dirigeants, ce dernier constate que depuis cela son prix ne fait qu'augmenter, au point d'avoir déjà fait échouer plusieurs clubs. Parmi ces équipes, il y a le Paris FC qui il y a 48 heures a proposé 20 millions d'euros plus 5 millions de bonus pour l'attaquant nantais. Une offre refusée par Waldemar Kita qui pense toujours pouvoir vendre son joueur pour une somme proche de 50 millions. Alors que lla tension monte entre Abline et les Kita, Paris devrait soumettre une nouvelle proposition affirme Le Parisien.

Le Paris FC n'ira pas trop loin pour s'offrir Abline

Nantes : Grosse tension entre Matthis Abline et Franck Kita https://t.co/jinaoWMvKf — Foot01.com (@Foot01_com) August 9, 2025

Cependant, le Paris Football Club ne poussera pas le curseur très loin, et surtout pas jusqu'au niveau rêvé par le FC Nantes. « S’ils sont capables d’effectuer une rallonge sur l’enveloppe initialement prévue pour le mercato, les actionnaires du Paris FC ne veulent pas, non plus, déroger à leur logique « de ne pas faire de folie » malgré leur surface financière », prévient le quotidien francilien sur ce sujet. Car même si la cellule de recrutement des promus a fait de Matthis Abline une de ses priorités lors de ce mercato estival, les dirigeants parisiens refusent de faire des folies. Il est vrai qu'avec à sa tête la famille Arnault, le Paris FC suscite bien des fantasmes de la part des clubs qui négocient avec le club de la capitale. Des fantasmes que pour l'instant les responsables du PFC n'ont pas confirmé. A voir désormais si Waldemar Kita va faire un effort et accepter une nouvelle offre parisienne.