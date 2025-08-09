Nantes ‍: Grosse tension entre Matthis Abline et Franck Kita

Dans : FCN.

Par Claude Dautel

Absent sur blessure lors de la défaite du FC Nantes ce samedi contre le Paris FC, Matthis Abline commence à s'agacer de la manière dont le fils de Waldemar Kita gère son possible départ lors de ce mercato.

A trois ans de la fin de son contrat avec le FC Nantes, Matthis Abline avait obtenu de ses dirigeants un bon de sortie cet été, les dirigeants des Canaris ayant convenu que le jeune attaquant pourrait rapporter beaucoup d'argent à son club. Waldemar Kita avait fait bondir tout le monde en répondant à l'offre de l'Olympique de Marseille qu'il exigeait 50 millions d'euros pour se séparer de Matthis Abline. Mais depuis, malgré des offres supérieures venues d'autres clubs, par exemple le Paris FC, Franck Kita a toujours répondu par la négative, faisant peu à peu augmenter le prix du joueur de 22 ans. Si L'Equipe affirme que du côté de La Beaujoire, on attend que les clubs de Premier League entre en scène et fassent monter les enchères, Santi Anoua explique lui que dans le clan Abline on commence à s'agacer.

Abline et Nantes, ça pourrait mal se finir

En effet, selon FootMercato, l'attaquant nantais espère trouver un club en France, plus qu'en Premier League, et surtout, il s'interroge sur la position de Franck et Waldemar Kita. Matthis Abline se demande si le FC Nantes souhaite toujours le vendre lors de ce mercato. Et si le bon de sortie était finalement déchiré, il se pourrait bien que les choses dégénèrent, car du côté du joueur, on est toujours aussi décidé à quitter le club nantais avant la fin du mercato. Alors que l'on entre dans les trois dernières semaines du marché des transferts, et que les résultats nantais en amical ne sont pas de nature à rendre optimistes les supporters des Canaris, le cas Abline inquiète. D'autant plus que pour ouvrir la saison de Ligue 1, le FCN accueillera le Paris Saint-Germain.