Nantes : Le maintien ou la démission, Kombouaré est cash

Dans : FC Nantes.

Présenté ce jeudi par le FC Nantes, Antoine Kombouaré n'a pas tourné autour du pot concernant son avenir, même s'il a deux ans de contrat.

Au lendemain de l’improbable fin de l’éphémère règne de Raymond Domenech, qui a appris en plein match Nantes-Lens qu’il était limogé, Antoine Kombouré, intronisé officiellement peu après minuit, faisait face à la presse. Si l’ancien joueur du FC Nantes avait à ses côtés Franck Kita, ce qui n’avait pas été le cas pour Raymond Domenech, c’est lui qui a tenu à mettre clairement les choses au point. Son unique mission est de parvenir à maintenir les Canaris en Ligue 1, ce qui est loin d’être assuré puisque Nantes occupe la 18e place du classement après une incroyable série de mauvais résultats. Pour Antoine Kombouaré le deal passé avec Waldemar Kita est précis, soit il réussit ce challenge et s’installera durablement au FC Nantes, soit l’ancien joueur nantais fera ses valises en fin de saison, sans autre forme de procès.

Pour Antoine Kombouaré, il ne serait pas sérieux de rester plus longtemps si un an après avoir été viré par le TFC en raison de résultats désastreux il restait quand même à Nantes après avoir contribué à envoyer le légendaire club en Ligue 2. « Le maintien ? Je sais que c'est une tâche très difficile, très compliquée, sinon je ne serais pas là. Je suis prêt à relever le défi. J'ai une mission : maintenir le club en Ligue 1. Si ça ne marche pas, je m'en vais. Si j'accomplis ma mission et qu'on se maintient, j'ai deux ans de contrat derrière. Je ne vais pas rester alors que je ne suis pas capable de faire mon boulot », a prévenue l’entraîneur de 57 ans, qui est devenu le 4e entraîneur du FC Nantes cette saison après Christian Gourcuff, Patrick Collot et Raymond Domenech. Une séquence totalement incroyable pour un club nantais qui semble totalement à la dérive.