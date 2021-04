Nantes : Le clan Lafont met les choses au clair sur son avenir

Dans : FC Nantes.

Actuellement prêté par la Fiorentina au FC Nantes, Alban Lafont n’a pas l’intention de s’éterniser en Loire-Atlantique.

Ces derniers jours, les rumeurs se sont multipliées autour de l’international espoirs français, dont l’entourage est en contact avec plusieurs clubs du top 6 de la Ligue 1. L’OM a notamment été associé à Alban Lafont, le président olympien Pablo Longoria voyant en lui un potentiel successeur à Steve Mandanda. Cela étant, le mercato ne doit pas être la préoccupation n°1 d’Alban Lafont en ce moment au vu de la situation catastrophique de Nantes, battu par l’OGC Nice ce week-end. C’est ainsi que l’entourage du joueur a sérieusement calmé toutes les rumeurs dans une interview accordée à Foot Mercato. Oui, Alban Lafont ne devrait pas s’éterniser à Nantes. Mais non, ce n’est pas le moment d’en parler. Le message est passé…

« Alban est lié au FC Nantes jusqu’au 30 juin 2021, date d’échéance de son prêt. Il a rencontré les dirigeants du club et leur a fait savoir que, pour la suite de sa carrière, il souhaite aller dans un club à dimension européenne, disputer des échéances continentales. Mais avant toute chose, il est surtout concentré tout d’abord sur un seul et unique objectif : faire tout son possible pour assurer le maintien en Ligue 1 du FC Nantes : pour le club, ses supporters, et tous ses salariés. Depuis ses débuts chez les professionnels, il n’a jamais connu de descente en Ligue 2. Si cela devait arriver, ce serait un échec immense pour lui-même. Alban a connu le maintien avec Toulouse, acquis de haute lutte à la toute dernière journée. Il sait ce qu’un maintien peut représenter pour tout un club et veut laisser les Canaris là où ils doivent être : dans l’élite » explique-t-on dans son entourage. Un message très clair qui devrait brutalement calmer les rumeurs pour les semaines à venir.