Nantes ‍: Le budget mercato fait halluciner Luis Castro

Dans : FCN.

Par Corentin Facy

Les négociations ont été longues mais un accord a été trouvé entre Nantes et Dunkerque pour Luis Castro. L’entraîneur de 45 ans va devoir faire des miracles en Loire-Atlantique, avec un budget mercato proche du néant.

Nantes tient enfin le successeur d’Antoine Kombouaré. Après de très longues négociations, un accord a été trouvé avec Dunkerque pour l’arrivée de Luis Castro. Le technicien portugais de 45 ans, qui a fait des miracles avec Dunkerque en Ligue 2, porte à présent le projet de jeu des Canaris. Un choix murement réfléchi de la part de Waldemar et de Franck Kita, lesquels ont choisi Luis Castro pour sa capacité à travailler avec les jeunes, lui qui a longuement travaillé à l’académie du Benfica Lisbonne.

Nantes : Luis Castro a deux coups de foudre en Ligue 1 https://t.co/dNjjQZnT2M — Foot01.com (@Foot01_com) June 11, 2025

« Tactiquement il est très fort. Il n'y a pas un match cette année où il n'avait pas analysé correctement l'adversaire. Avec lui, il y a beaucoup d'échanges. Il explique à chacun pourquoi il fait tel ou tel exercice et, quand tu commences à voir les effets, c'est très agréable » explique Vincent Sasso, ancien défenseur du FC Nantes à présent à Dunkerque, dans L’Equipe. Le quotidien national explique par ailleurs que Luis Castro va devoir faire des miracles avec des bouts de ficelle en Loire-Atlantique, où le budget mercato sera très restreint.

Luis Castro est prévenu, le mercato sera calme

En effet, le quotidien national explique que l’ancien entraîneur de Dunkerque aura un budget « très limité sur le marché des transferts » et n’aura pas le choix de s’adapter aux profils déjà présents au sein de l’effectif, comme c’était le cas dans son ancien club. En ce sens, le centre de formation du FC Nantes aura un rôle clé à jouer pour alimenter l’équipe première et ainsi offrir à Luis Castro des joueurs capables d’intégrer sa philosophie de jeu. C’est justement car il sait y faire avec les jeunes et car il est capable de se débrouiller malgré de faibles moyens financiers que le Portugais a été choisi, à lui de faire honneur à sa réputation.