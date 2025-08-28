Nantes lance l'opération Kurt Zouma

Dans : FCN.

Par Corentin Facy

Devancé par le Hellas Vérone dans le dossier Armel Bella-Kotchap, Nantes n’a plus que quatre jours pour trouver un nouveau défenseur central. Contre toute attente, les Canaris pourraient se pencher sur Kurt Zouma.

La fin du mercato approche et Luis Castro attend encore au moins un renfort en défense centrale pour compléter son effectif. Le FC Nantes pensait tenir sa recrue tant attendue en la personne d’Armel Bella-Kotchap. Mais l’international allemand de 23 ans a finalement posé un lapin aux Canaris et s’est engagé en faveur du Hellas Vérone sous forme de prêt. Un coup dur pour Nantes, de nouveau à la recherche d’un défenseur central et qui pourrait activer une piste étonnante avec un joueur bien connu en France.

Nantes à l'assaut de Kurt Zouma ?

D’après les informations de Top Mercato, le club de Waldemar Kita s’intéresse de près à Kurt Zouma. Libre depuis la fin de son contrat avec West Ham en juin dernier, l’international français (11 sélections) n’a toujours pas trouvé de nouveau club. A 31 ans, il dispose d’une expérience colossale avec 247 matchs de Premier League et 64 matchs de Ligue 1. Prêté à Al-Orobah en Arabie Saoudite l’an passé, Kurt Zouma sort d’une saison correcte avec 20 matchs disputés toutes compétitions confondues.

Nantes y voit un potentiel renfort de poids pour sa défense centrale, mais il faudra se dépêcher pour saisir la belle affaire car d’autres clubs européens sont à l’affût. C’est notamment le cas du FC Séville, qui a pris la température auprès de l’entourage de Kurt Zouma sans pour autant lui formuler une offre concrète. Reste aussi à savoir si le joueur, impliqué dans une énorme polémique en 2022 après avoir écopé de 180 heures d’intérêt général pour maltraitance de chat, sera disposé à revenir en France, où son image a logiquement été écorchée après cet épisode.