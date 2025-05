Nantes ‍: Lafont au placard, il sidère Kita

Dans : FCN.

Par Claude Dautel

Depuis qu'Anthony Lopes a rejoint le FC Nantes cet hiver, Alban Lafont a été poussé loin du groupe d'Antoine Kombouaré. Désormais relégué en N3, le gardien de but de 26 ans garde le moral et refuse de se poser en victime.

Lié encore jusqu'en 2027 avec le FC Nantes, Alban Lafont a compris depuis plusieurs mois que son avenir ne sera pas du côté de la Beaujoire tant qu'Antoine Kombouaré sera sur le banc des Canaris. Lorsque l'entraîneur kanak a décidé de recruter le gardien de but de l'OL au dernier mercato d'hiver, le message envoyé à Lafont était clair. Pourtant, ce dernier n'a pas vidé son sac, alors que ce choix brutal l'a ouvertement impacté, puisqu'il n'est pas parti dans la foulée de la signature de Lopes. Depuis, le portier a choisi d'évoluer en National 3 avec la réserve du FC Nantes, et il veut tirer du positif de cette situation toutefois très difficile dans sa carrière. Se confiant à Presse-Océan, Alban Lafont n'affiche aucune rage contre ses dirigeants et explique pourquoi il apprécie tout de même ce passage en N3.

Lafont s'éclate avec la N3 de Nantes

Sous les ordres de Stéphane Ziani, désormais coach de la réserve nantaise, Alban Lafont prend une vraie bouffée d'oxygène. « Je viens avec humilité et avec l’envie de montrer un bon exemple. D’un point de vue personnel, il faut garder le rythme mais pour moi, c’est toujours bien de partager son expérience avec les jeunes en formation. Je prends beaucoup de plaisir (...) C’est agréable d’évoluer avec un tel coach, il m’apprend toujours de nouvelles choses. J’ai commencé très tôt en L1, c’est une étape que j’ai sautée dans ma carrière. Aujourd’hui, je profite de ces moments-là pour rattraper ce que je n’ai pas connu », explique le gardien de but du FC Nantes. A 26 ans, Alban Lafont a bien compris que son avenir était désormais bouché et que ce comportement très professionnel va lui permettre de partir de chez les Canaris avec classe. Plusieurs clubs européens seraient déjà très attentifs à la situation du portier nantais que Waldemar Kita ne retiendra pas.