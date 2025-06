Nantes ‍: Lafont à Lille, ça c'est de la surprise ‍!

Dans : FCN.

Par Mehdi Lunay

Les gardiens du FC Nantes ont décidément la cote au mercato. Alors qu'Anthony Lopes est suivi par Brest, Alban Lafont est convoité par deux clubs français dont encore une fois le Stade Brestois.

On peut être mis au placard et rester populaire malgré tout. C'est le cas d'Alban Lafont, gardien du FC Nantes. À l'automne dernier, Antoine Kombouaré lui a fait payer plusieurs prestations moyennes en le sortant du onze titulaire. Patrik Carlgren a pris sa place avant l'arrivée d'Anthony Lopes. Devenu numéro 3 dans la hiérarchie, Lafont est sur le départ même si sa situation chez les Canaris pourrait s'améliorer. Kombouaré est parti et Lopes, convoité par Brest, pourrait en faire de même. Cependant, Lafont est encore plus populaire que son concurrent portugais au mercato.

Direction le Nord pour Lafont ?

Selon le site Foot sur 7, deux clubs de Ligue 1 se disputent ses faveurs. Il s'agit tout d'abord du Stade Brestois. Les Bretons sont déjà intéressés par l'autre gardien nantais Anthony Lopes. Le choix de l'un éliminera automatiquement l'autre nom de leur liste. L'autre candidat est le LOSC. Les Nordistes auront sans doute besoin d'un nouveau gardien avec la forte probabilité de voir Lucas Chevalier s'en aller cet été.

#Mercato : Le #FCNantes perd 17 millions d’euros sur un dossier…https://t.co/qZqzNrrbJP via @livefootfr

C’est vrai qu’Alban Lafont c’est une vraie énigme… Mais ne surtout pas faire la même erreur avec Moses Simon et Matthis Abline… 😉😊 — Nicolas Lebreton (@NicosBossisFCN) June 7, 2025

Un peu en difficulté ces derniers mois, Alban Lafont n'en demeure pas moins une valeur sûre de Ligue 1. Il n'y a pas si longtemps, le gardien formé à Toulouse sauvait Nantes de la relégation grâce à ses arrêts et il lui offrait même une coupe de France. En plus, il possède une belle expérience européenne avec le parcours des Canaris en Ligue Europa en 2022-2023 et un passage à l'étranger du côté de la Fiorentina. Même s'il est sous contrat jusqu'en 2027, son prix a naturellement baissé avec ses déboires sportifs. Lille et Brest peuvent faire une belle affaire pour un joueur très doué, en témoigne sa convocation en Equipe de France par Didier Deschamps en 2022.