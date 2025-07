Nantes ‍: Lafont à Brest, les négociations sont lancées ‍!

Dans : FCN.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un gardien de but pour compenser le probable départ de Marco Bizot en Angleterre, Brest a coché le nom d’Alban Lafont et a entamé des négociations avec Nantes pour le recruter.

Brillant gardien de but du Stade Brestois depuis son arrivée en provenance de l’AZ Alkmaar en 2021, Marco Bizot est sur le point de quitter la Ligue 1. Le dernier rempart du club breton s’apprête, à 34 ans, à découvrir la Premier League, où Aston Villa en a fait l’une de ses priorités. Une tuile pour Brest, qui doit se trouver un nouveau gardien dans l’optique de la saison à venir. Selon les informations de L’Equipe, les dirigeants bretons ont l’intention de piocher en Ligue 1 pour se renforcer. Ils ont identifié le profil d’Alban Lafont, clairement plus en odeur de sainteté à Nantes et encore moins depuis l’arrivée d’Anthony Lopes en tant que numéro un en janvier dernier.

A en croire le quotidien national, Brest a contacté le FC Nantes pour un prêt du gardien de 26 ans, sous contrat avec les Canaris jusqu’en 2027. Pour l’heure, « les conditions d’un accord dans le cadre d’un prêt ne sont pas réunies » selon le média. Cela n’empêche, les discussions se poursuivent avec l’espoir dans les deux camps de trouver un accord dans les semaines à venir. Du côté d’Alban Lafont, on imagine qu’un rebond à Brest serait par ailleurs perçu d’un très bon oeil, alors que la perspective d’un temps de jeu en hausse à Nantes est assez faible. Il n’y a plus qu’à voir si les positions des deux clubs peuvent se rapprocher durant la suite du mercato afin d’offrir un joli rebond à l’ex-international espoirs français.