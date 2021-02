Nantes : Kombouaré ne fait pas le malin

Dans : FC Nantes.

Bien que satisfait du point pris face à un candidat à l'Europe, Antoine Kombouaré s'est montré lucide quant au niveau technique affiché par son équipe après le match nul contre l'OM ce samedi après-midi.

Dans un match opposant deux équipes en manque de confiance, Nantais et Marseillais ont partagé les points (1-1). Un manque de conviction qui s'est fait cruellement ressentir sur le terrain. Dans un match terne où il n'y a eu que quatre malheureux petits tirs cadrés, il aura fallu une incroyable boulette de Steve Mandanda pour débloquer le score. Si Dimitri Payet a permis à l'OM d'égaliser, aucune des deux formations ne méritait de s'imposer au vu du piètre spectacle produit sur la pelouse. Présent en conférence de presse, l'entraîneur des Canaris n'a pas hésité à se montrer critique envers le niveau du match.

« Quand vous jouez Marseille qui est sixième alors que vous êtes barragiste, vous êtes contents de prendre un point. Mais aujourd'hui, on a ouvert le score, qui plus est en seconde période, sans réussir à conserver notre avantage... donc il y a aussi de la déception. Je pense que ce n'était pas un très beau match entre deux équipes qui doutent, deux équipes dans la difficulté. Mais pour nous, c'est un point de plus, on est à quatre sur six points prenables depuis mon arrivée, on avance dans notre quête du maintien » a déclaré le coach du FCN. Malgré tout, Nantes confirme son léger regain de forme au niveau comptable depuis l'arrivée d'Antoine Kombouaré. Vainqueurs à Angers lors de la journée précédente, les Canaris ont pris quatre points en deux rencontres, leur permettant de revenir à hauteur de Lorient, bien que les Merlus disposent encore de deux matchs en retard.