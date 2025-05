Nantes ‍: Johann Lepenant transféré en Italie ‍?

Dans : FCN.

Par Claude Dautel

Prêté l'été dernier par l'Olympique Lyonnais avec une option d'achat lié au nombre de matchs qu'il aura joué avec Nantes, Johann Lepenant est sur les tablettes de plusieurs clubs italiens.

A 22 ans, Johann Lepenant a décidé l'été dernier d'accepter de quitter l'OL pour rejoindre les Canaris sous forme de prêt, le club de John Textor incluant une option d'achat automatiquement levée si le milieu de terrain participait à plus de 50% des rencontres du FC Nantes. Avec 30 matchs à son actif depuis son départ de Lyon, le natif de Granville a donc donné satisfaction à Antoine Kombouaré, mais il se pourrait bien que son passage à Nantes tourne court. Car en Italie, plusieurs clubs, dont l'AC Milan, se seraient renseignés sur le jeune joueur français. Répondant à TuttoMercatoWeb, Stéphane Courbis, qui travaille pour SMI Sports Management International, société qui gère les intérêts de Johann Lepenant, a confirmé qu'effectivement la Serie A a un oeil attentif sur le joueur du FC Nantes.

Lepenant visé par l'Italie et plus précisément par Milan

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Johann Lepenant (@johann_lpn)

Directeur exécutif de SMI Sports Management International, le fils de Rolland Courbis a reconnu que Johann Lepenant avait des touches de l'autre côté des Alpes. « S’il y a des clubs italiens sur Lepenant ? Oui, mais je ne ferai aucun commentaire pour le moment », a précisé l'agent du joueur révélé sous le maillot du Stade Malherbe de Caen. Recruté pour 2,5 millions d'euros par le FC Nantes, le milieu de terrain pourrait donc rapidement découvrir un nouveau club et un nouveau championnat, car on imagine bien que si l'AC Milan ou un autre club italien de ce standing vient frapper à la porte de Waldemar Kita, alors il sera difficile de résister très longtemps. A quelques semaines de l'ouverture du mercato, et sachant que Nantes devrait réussir à se maintenir en Ligue 1, Lepenant pourrait encore faire ses valises.