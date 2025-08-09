Nantes ‍: Abline vaut 50 ME, les Anglais foncent

Dans : FCN.

Conscient du potentiel de son attaquant, le FC Nantes a fixé un tarif très élevé pour son transfert. Les 50 millions d’euros réclamés semblent écarter le Paris FC de la course. En revanche, les nouveaux courtisans anglais du Canari ont les moyens de satisfaire le président Waldemar Kita.

Dans les dernières semaines du mercato, Matthis Abline (22 ans) sera probablement l’un des feuilletons à suivre. Les prétendants se bousculent pour recruter l’attaquant du FC Nantes. En plus du Paris FC, le journaliste Fabrizio Romano ajoute Wolverhampton et l’Eintracht Francfort parmi les clubs intéressés. Mais ce n’est pas tout. Son confrère Sébastien Vidal évoque aussi l’intérêt de Sunderland. Tout ce beau monde va aider Waldemar Kita à faire monter les enchères.

Alors que les Parisiens ont proposé 25 millions d’euros, le président des Canaris se verrait bien récupérer le double, comme il l’avait suggéré au moment de recaler l’Olympique de Marseille en juin dernier. « Si à Marseille ils pensent prendre Abline pour rien du tout, ils se trompent, avait prévenu le dirigeant. Abline n'ira pas à l'OM, sauf s'ils paient une fortune, 50 millions d’euros. Ils n'ont pas tant d'argent que ça. » D’après l’insider Mohamed Toubache-Ter, si le FC Nantes met la barre aussi haut, c’est parce que 25% du montant du transfert sera reversé au Stade Rennais, club formateur de l’attaquant, et à son agent.

Kita reste serein

A priori, seul un club à l’étranger, notamment du côté de la Premier League, pourra se rapprocher de telles exigences financières. Le problème pour le FC Nantes, c’est que Matthis Abline est séduit par le Paris FC. L’international Espoirs français veut passer par une étape supplémentaire dans l’Hexagone avant de quitter la Ligue 1. Pas de quoi mettre la pression sur Waldemar Kita, prêt à garder son buteur sous contrat jusqu’en 2028.