Nantes : Gourcuff menacé par Kita ? Un « ragot » qui énerve

Dans : FC Nantes.

Battu samedi soir à Nice, le FC Nantes ne compte qu'une victoire depuis le début de saison de Ligue 1 et n'est pas au mieux en 2020. Christian Gourcuff répond aux rumeurs de limogeage imminent.

Avant même le déplacement de Nantes à l’Allianz Riviera des bruits évoquaient une situation de plus en plus compliquée pour Christian Gourcuff sur le banc des Canaris. Car c’est une évidence, cela ne carbure pas terriblement bien du côté de la Beaujoire, où le début de saison 2020-2021 ressemble de plus en plus à la fin du championnat 2019-2020. Alors forcément, après la défaite nantaise à Nice, l’entraîneur du FC Nantes a été interrogé sur ces bruits qui persistent concernant son avenir immédiat. Christian Gourcuff, qui connaît mieux que quiconque la dureté de cette profession, a préféré renvoyer tout le monde à Waldemar Kita, seul décideur dans cette histoire.

« Si je me sens menacé, sous pression ? Non. Si vous écoutez tous les ragots, tout ce qui peut traîner. Après ça fait partie du jeu. L’équipe, à ce niveau-là, a donné toutes les réponses. Après, il faut vous adresser au président. C’est juste que ça énerve, tout ça. Dans ces situations, que j’ai connues assez souvent, on perd de sa concentration. Tout le monde en perd, et on réfléchit moins », a confié, dans Presse Océan, Christian Gourcuff, conscient que son avis n’est rien par rapport aux choix d’un Waldemar Kita qui dans le passé a montré que sa patience avait des limites, surtout avec ses entraîneurs. Lors de ses deux prochains matchs, le FC Nantes affrontera Brest et Lens, les Canaris ont tout intérêt à prendre des points sous peine de mettre clairement Gourcuff sous pression.