Nantes fait le coup du siècle, l'OL a la rage

Par Corentin Facy

Nantes a réalisé une très belle opération en recrutant Johann Lepenant pour 2,5 millions d’euros en provenance de l’OL. Les Canaris n’auront aucun mal à réaliser une plus-value avec l’international espoirs français.

Prêté avec option d’achat au FC Nantes la saison dernière, Johann Lepenant a réalisé une belle saison en Loire-Atlantique, au point de convaincre les Canaris de le recruter pour 2,5 millions d’euros. Le transfert a été officialisé par les deux clubs le 2 juillet dernier, et il peut laisser d’immenses regrets à l’Olympique Lyonnais. En proie à de sérieuses difficultés financières, le club rhodanien aurait sans doute préféré récupérer l’international espoirs français afin de pouvoir le vendre à un prix bien plus important que celui convenu il y a un an. C’est finalement Nantes qui a flairé la bonne affaire, et qui s’apprête à toucher le jackpot avec le joueur formé à Caen.

Lepenant sur le départ, belle plus-value pour Nantes

Officiel : L’OL transfère Lepenant à Nantes https://t.co/tBnALWDXKG — Foot01.com (@Foot01_com) July 2, 2025

Car selon les informations de L’Equipe, il n’est pas du tout acquis que Johann Lepenant soit toujours un joueur du FC Nantes à la fin du mercato. Contre toute attente, le quotidien national révèle que l’ancien joueur du Stade Malherbe de Caen fait partie des potentiels partants cet été, à l’instar de Matthis Abline et de Nathan Zézé, lesquels sont sans conteste les deux Nantais les plus courtisés de ce mercato estival. S’il ne suscite pas autant d’intérêt en Europe, Johann Lepenant a une belle petite cote et rien n’interdit de penser que Nantes ne souhaitera pas en profiter pour réaliser une belle plus-value, quelques semaines seulement après son achat définitif en provenance de l’OL. Reste maintenant à savoir quels sont les clubs intéressés par le jeune milieu de terrain des Bleuets et quel sera le prix fixé par le clan Kita pour un potentiel transfert, alors que Johann Lepenant est désormais lié au FC Nantes jusqu’en 2029.