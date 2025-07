Nantes fait capoter le départ de Lafont, l'OM jubile

Dans : FCN.

Par Corentin Facy

Nantes souhaite se séparer d’Alban Lafont et le gardien de 26 ans a accepté l’idée d’un départ, donnant même son feu vert à un transfert vers le Panathinaïkos. Mais les Canaris et le club grec sont loin d’un accord.

Indésirable à Nantes depuis plusieurs mois, Alban Lafont a trouvé le temps long durant la seconde partie de la saison 2024-2025. Définitivement écarté après le recrutement d’Anthony Lopes en tant que numéro un au mois de janvier, l’ex-gardien de Toulouse a pris son mal en patience, sans faire de vague. L’heure est maintenant venue pour lui de quitter les Canaris. Selon les informations relayées par TransferFeed, Alban Lafont a justement accepté une offre du Panathinaïkos.

Face aux demandes du FC Nantes (prêt payant de 1M€ + OA obligatoire à 5M€) pour Alban Lafont, le Panathinaïkos étudie, selon Sport-FM, la piste menant à Ruben Blanco, le deuxième gardien de l'#OM. pic.twitter.com/Tp1c15ITW9 — Football Grec France (@footgrec) July 15, 2025

L’idée de poursuivre sa carrière en Grèce plait à l’ancien international espoirs français, dont le nom a aussi circulé à Lens plus tôt dans le mercato. Nantes pourrait se réjouir de voir son gardien accepter un départ sans broncher, même dans une destination en dehors du top 5 européen. Mais d’après le média, les Canaris sont pour l’instant très loin d’un accord avec le Pana. En effet, le clan Kita exige un package de 6 millions d’euros (prêt payant à 1 million d’euros et option d’achat obligatoire de 5 millions d’euros) pour se séparer d’Alban Lafont. Or pour le moment, le club grec n’est pas prêt à signer un tel chèque et juge « excessives » les demandes nantaises.

Le Panathinaïkos cible Lafont et Ruben Blanco

Le transfert d’Alban Lafont est donc en stand-by, une situation regrettable alors que le gardien de 26 ans est poussé dehors depuis plusieurs mois. Le club grec reste confiant et n’a pas renoncé à la signature de Lafont pour l’instant. Mais logiquement, les dirigeants du Pana ont activé un plan B, dans le cas où les négociations avec Nantes venaient à échouer définitivement. La seconde piste du club grec mène selon Sport-FM à l'Olympique de Marseille puisque le Panathinaïkos apprécie le profil de Ruben Blanco, barré par Geronimo Rulli et Jeffrey de Lange dans la cité phocéenne. Pour le coup, on imagine que l'OM ne sera pas du tout gourmand pour libérer son gardien espagnol, sous contrat jusqu'en 2026 et qui n'a jamais disputé la moindre minute depuis l'arrivée de Roberto De Zerbi.