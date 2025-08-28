Nantes et Auxerre en duel pour un ancien du PSG

Dans : FCN.

Par Nathan Hanini

Les derniers jours de ce mercato estival 2025 promettent d’être actifs. Ancien pensionnaire de Ligue 1, Yacine Adli a des touches pour retrouver l’hexagone. Le milieu de terrain du Milan AC est courtisé par deux formations de l’élite du football français.

Poussé dehors par la direction du Milan AC, Yacine Adli doit trouver un point de chute rapidement. Le mercato ferme ses portes dans quelques jours et l’ancien parisien s'entraîne avec l’équipe réserve du club lombard. Après un prêt du côté de la Fiorentina la saison dernière, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux doit se trouver une nouvelle destination. Sous contrat jusqu’en 2026, le Milan AC aimerait le vendre cet été afin de toucher un petit pécule. Le joueur devrait rebondir en France ou en Italie dans les prochains jours.

Auxerre et Nantes se renseignent

Exclu FM : une porte de sortie en Ligue 1 pour Yacine Adli 🇫🇷🇮🇹



• Le FC Nantes et l'AJ Auxerre étudient la faisabilité de l'opération

• Le RC Lens n'est pas intéressé

• Ultime tentative de Sassuolo possible

• Possible relance du Torino après les échecs Gaetano Oristanio et… pic.twitter.com/3gRXKNngVi — Valentin Feuillette (@VFeuillette75) August 28, 2025

Selon Foot Mercato, les points de chute existent pour le milieu de terrain de 25 ans. En Ligue 1, l’AJ Auxerre et le FC Nantes sont partis de l’autre côté des Alpes pour connaître la faisabilité d’un transfert. Les deux formations de l’élite du football français aimeraient accueillir le joueur sous forme de prêt. Toujours selon Foot Mercato, le RC Lens ne serait pas intéressé par le milieu de terrain comme l’ont affirmé les médias italiens ces derniers jours. Cela fait donc une piste en moins pour l’ancien bordelais. Mais les clubs de Ligue 1 auront quelques concurrents italiens sur le dos. Après de longues discussions, Sassuolo avait fermé la porte. Mais les Neroverdi entraînés par Fabio Grosso pourraient rouvrir le dossier d’ici lundi. L’Hellas Vérone est également venu aux renseignements selon Foot Mercato. Le Torino va également se joindre à la liste selon le quotidien français. Arrivé au Milan en 2021 contre neuf millions d’euros, Yacine Adli n’a disputé que 39 matchs sous le maillot du club lombard.