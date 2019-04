Nantes : Entre Kita et les supporters, Rongier ne se mouille pas !

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Malgré la belle série, en cours, du FC Nantes, qui a battu tour à tour l'Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain et ce week-end Amiens, les supporters les plus acharnés des Canaris sont remontés contre Waldemar Kita. Pour preuve, dimanche, après 76 minutes de jeu, et suite à l'intervention des stadiers pour retirer une banderole où il était marqué : « On interdit nos supporters, on invite nos adversaires : c’est ça la FC Kita Family », la Brigade Loire tout simplement quitté sa tribune et le stade.

Témoin de ce spectaculaire mouvement, accompagné de chants très musclés contre l'actuel président du FC Nantes, Valentin Rongier ne veut pas trop se mouiller dans ce clash entre les supporters et Waldemar Kita. « Je sais que l’atmosphère n’était pas top. C’est la première fois que j’entends vraiment des chants qui ne sont pas faits pour nous encourager. Normalement, je ne les entendais pas plus que ça. Là, j’ai eu l’impression qu’il y en a eu plus que d’habitude… Je ne vais pas prendre parti. Ce que je sais, c’est qu’on a besoin d’eux et qu’ils ont besoin de nous. Après, s’ils chantent, c’est qu’ils ont leurs arguments. Mais je trouve ça dommage », avoue le capitaine du FC Nantes, qui ne veut pas se fâcher avec son employeur et encore moins avec les fans nantais.