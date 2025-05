Nantes en Ligue 2, Kombouaré le fait exprès

Dans : FCN.

Par Eric Bethsy

Encore sous la menace du barragiste Le Havre, le FC Nantes jouera sa survie en Ligue 1 lors de la dernière journée. Les Canaris avaient pourtant les moyens de vivre une fin de saison beaucoup plus tranquille.

Le FC Nantes risque de trembler jusqu’au bout. Sur une série de cinq matchs consécutifs sans victoire, les Canaris n’ont pas intérêt à s’incliner à domicile contre Montpellier samedi. Une contre-performance laisserait l’opportunité au Havre d’aller battre Strasbourg et de laisser aux Nantais la place de barragiste. Ce scénario catastrophe, Walid Acherchour ne l’aurait jamais imaginé en début de saison, lorsqu’il pensait l’effectif d’Antoine Kombouaré suffisamment armé pour se maintenir facilement.

🗣💬 @walidacherchour : "On ne découvre rien, Nantes a été encore une fois catastrophique. Tant qu'il y aura cet entraîneur et cette direction... Il y a un manque de vision et de la fainéantise. Il n'y a pas de long terme, je plains les supporters nantais" pic.twitter.com/eUbIDGTfxQ — After Foot RMC (@AfterRMC) May 15, 2025

« On ne découvre rien, a commenté le chroniqueur de RMC. Nantes a encore fait une saison catastrophique, avec une gestion de la part des dirigeants… On se rappelle le cas Habib Beye-Antoine Kombouaré juste avant Noël, le style de jeu, les intentions… Il y a une super formation, il y a de très bons joueurs, il y a le meilleur joueur de National qui est prêté par le FC Nantes (Yassine Benhattab), on a parlé de Leroux pour lequel on a attendu 10 ou 15 matchs avant de le voir, et il n'est pas tout le temps titulaire alors qu'il apporte un bien fou à chaque fois qu'il est là. Tant qu'il y aura ce coach… Et je n’ai rien contre Antoine Kombouaré qui fait son possible. C'est celui qui nomme Antoine Kombouaré et qui le laisse à la tête de cette équipe. »

« Il faut vraiment le faire exprès »

« Il y a aussi le manque de vision. Moi je parlais de fainéantise. (…) Tu ne descends pas en Ligue 2 avec cet effectif-là, avec Simon, Abline, Mostafa Mohamed, Sorba Thomas, derrière c'est solide… Avec la Ligue 1 actuelle, tu ne descends pas, a estimé Walid Acherchour. Il faut vraiment le faire exprès, et ils sont en train de le faire, parce que s'ils se caguent dessus contre Montpellier… (…) Il n'y a pas de long terme, je plains les supporters nantais. Il y a tellement une refonte à faire. Il ne faut pas être dupe. » Conscient de la situation, le public de la Beaujoire ne cache pas son mécontentement.