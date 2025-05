Nantes en danger, une journaliste de DAZN a peur

Dans : FCN.

Par Claude Dautel

Battu dimanche dernier par Angers, le FC Nantes s'est de nouveau mis en danger puisque les Canaris n'ont qu'un point d'avance sur Le Havre, barragiste. A l'heure où il ne faut pas trembler, une journaliste de DAZN, ancienne joueuse de Nantes, a des craintes.

La défaite face au SCO a replongé les dirigeants et les dirigeants nantais dans l'inquiétude alors que le club de Waldemar Kita semblait avoir fait le plus dur dans la course au maintien. Mais Le Havre a remis un énorme coup de pression en allant s'imposer à Auxerre, et c'est justement à l'Abbé-Deschamps que les joueurs d'Antoine Kombouaré veulent s'imposer ce samedi afin d'éviter un scénario catastrophe. Journaliste pour DAZN, mais également ancienne footballeuse professionnelle et capitaine du FC Nantes, Charlotte Lorgéré ne masque pas son inquiétude dans Ouest-France. Pour elle, l'effectif nantais n'est pas réellement taillé pour vivre ce genre de situation extrêmement tendue en fin de saison, et forcément, cela est un handicap dans la bataille pour le maintien en Ligue 1.

Nantes n'a plus le droit à l'erreur en Ligue 1

Evoquant le groupe d'Antoine Kombouaré, Charlotte Lorgéré ne masque pas ses doutes. « Je ne vois pas un mental armé pour le haut niveau. Inconsciemment, ils se réfugient peut-être derrière le calendrier, s’engouffrent dans la moindre brèche. Il y a peut-être une forme de relâchement. Et après, ils se sont laissé endormir, ils étaient complètement perdus. C’est ça qui m’a inquiétée. On est passé de tout à rien et ils ont lâché très facilement le match. Antoine Kombouaré l’a dit à nos micros : “Il manque de caractère, de leader” », explique la journaliste de DAZN, qui estime que les joueurs du FC Nantes vont devoir reprendre leurs esprits au plus vite afin d'éviter une catastrophe ce samedi soir à Auxerre avant un dernier match à la Beaujoire contre Montpellier, déjà relégué en Ligue 2.