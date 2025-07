Nantes empoche 20 ME, le mercato fait vibrer Kita

Dans : FCN.

Par Corentin Facy

Sans même vendre le très convoité Matthis Abline, le FC Nantes a réalisé un début de mercato très rémunérateur. Les Canaris ont déjà récupéré 20 millions d’euros, de quoi rendre jaloux de nombreux clubs de Ligue 1.

Nantes est très actif en ce début de mercato estival. Dans le sens des arrivées, avec les signatures de Cozza, Lepenant, Radakovic ou encore Mirbach mais aussi et surtout dans le sens des départs. Avec des recettes proches du néant concernant les droits TV cette saison en raison du lancement de Ligue1+, le président Waldemar Kita assume la volonté de se séparer de plusieurs joueurs afin de renflouer les caisses. Et cela porte ses fruits pour l’instant puisque L’Equipe révèle qu’au total, le FC Nantes a déjà récupéré 20 millions d’euros sur le marché des transferts.

Nantes enchaîne les recrues, Kita craque https://t.co/MaXwm5vk9U — Foot01.com (@Foot01_com) July 7, 2025

Pedro Chirivella (Panathinaïkos) et Moses Simon (Paris FC) avaient ouvert le mercato dans le sens des départs. Deux transferts auxquels il faut maintenant ajouter ceux de Douglas Augusto, attendu à Krasnodar pour un deal estimé à 6,5 millions d’euros et de Jean-Charles Castelletto. Le défenseur camerounais, titulaire indiscutable sous Antoine Kombouaré, va découvrir le Qatar puisqu’il va rejoindre Al-Wakrah pour 3,5 millions d’euros.

4 départs pour 20 ME à Nantes cet été

« Entre Douglas Augusto, Castelletto, Pedro Chirivella (Panathinaïkos) et Moses Simon (Paris FC), les ventes de Nantes sur ce mercato estival s'établissent jusque-là à près de 20 millions d'euros » détaille notre confrère Johan Rigaud. Un début de mercato très rémunérateur pour Nantes, qui a aussi fait l’économie du salaire de Nicolas Pallois, en fin de contrat, et qui pourrait trouver une porte de sortie à Alban Lafont dans les semaines à venir. Luis Castro a validé tous ces départs. Mais nul doute que l’ancien entraîneur de Dunkerque va maintenant demander des renforts à sa direction pour bâtir un effectif lui permettant de jouer le maintien et plus si affinités.