Nantes donne le profil, 4 noms pour l’après-Kombouaré

Dans : FCN.

Par Eric Bethsy

Malgré le maintien arraché à la dernière journée de Ligue 1, le FC Nantes n’est pas satisfait de sa saison. Le président Waldemar Kita s’est donc séparé d’Antoine Kombouaré en espérant nommer un entraîneur au profil bien défini. Sur la base des critères donnés, quatre techniciens sont en lice pour succéder au Kanak.

Cette fois, Antoine Kombouaré n’a pas échappé au licenciement. Un désaccord avec Habib Beye lui avait permis de conserver son poste en décembre dernier. Mais le FC Nantes a bien poussé son entraîneur vers la sortie au terme de la saison. Le maintien arraché à la dernière journée de Ligue 1 n’a pas suffi au bonheur de la direction. Dans son communiqué publié mardi, le président Waldemar Kita s’est expliqué et a donné le profil du nouveau coach souhaité.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par FC Nantes (@fcnantes)

« Un nouveau cycle est nécessaire, a écrit le dirigeant sur le site officiel des Canaris. C'est une page qui se tourne et un nouveau chapitre qui s'ouvre avec une feuille de route claire : repartir de l'avant en prônant le beau jeu et en faisant confiance à la formation. » On comprend mieux pourquoi Antoine Kombouaré ne fait plus l’affaire. C’est donc à partir de ces critères que le FC Nantes mène ses recherches. Plusieurs rumeurs circulent depuis quelques jours. Mais d’après l’AFP, quatre candidats peuvent croire en leurs chances.

Pierre Sage n'est pas seul

L’agence cite notamment l’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais Pierre Sage, longtemps encensé pour son travail chez les Gones avant son éviction critiquée en janvier dernier. Reste à savoir si le Français sera intéressé. Dans le cas contraire, les Portugais Luis Castro, performant avec Dunkerque en Ligue 2 cette saison, et Vitor Bruno, ancien membre du staff de Sergio Conceição à Nantes, peuvent aussi prétendre au poste. Tout comme Ahmed Kantari qui était l’adjoint du Kanak depuis cet hiver. Cette solution interne présente un avantage financier non négligeable sachant que le club doit verser 2 millions d'euros d'indemnités à Antoine Kombouaré.