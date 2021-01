Nantes : Domenech populaire, l'incroyable surprise

Dans : FC Nantes.

Un peu plus de dix ans après Knysna, Raymond Domenech a retrouvé un boulot d'entraîneur en débarquant au FC Nantes. De quoi redorer son image.

En recrutant Raymond Domenech pour succéder à Christian Gourcuff, Waldemar Kita a fait un choix que certains ont assimilé à une provocation de plus de la part du président nantais. Car si le patron des Canaris est très impopulaire à Nantes, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France semblait avoir lui aussi un sacré boulet attaché au pied dans notre pays. Mais ce samedi, RTL a communiqué les résultats d’un très sérieux sondage réalisé au sujet de Raymond Domenech et il faut bien admettre que la surprise est relativement grande à la lecture de cette étude. Car contrairement à ce que l’on pourrait croire, les Français ont largement pardonné le terrible fiasco du Mondial 2010 en Afrique du Sud à Raymond Domenech. Même s’il est toujours clivant dans notre pays, l’entraîneur du FC Nantes n’a pas une image aussi désastreuse qu’on pouvait le penser.

Domenech est pardonné de Knysna

En effet, 52% de la population française a une bonne opinion de Raymond Domenech, et ce pourcentage monte à 55% chez les amateurs de football. Il est jugé compétent à 58% et sympathique à 53% des Français, et cela monte à 63% et 58% chez ceux qui suivent le football. 61% estiment également que Raymond Domenech mérite une une deuxième chance, et 54% qu’il est pardonné du fiasco de Knysna. Enfin, 56% de la population dise que Waldemar Kita a fait un bon choix de nommer l’ancien sélectionneur de l’équipe de France au poste d’entraîneur du FC Nantes. Comme quoi, le temps qui passe finit toujours par effacer les traces du passé, même si on pensait vraiment que Raymond Domenech était grillé pour le foot en France.