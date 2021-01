Nantes : Domenech le nouveau Zidane, il ose

Dans : FC Nantes.

L'entraîneur du FC Nantes va tenter de décrocher sa première victoire sur le banc des Canaris dimanche contre Lens. Raymond Domenech dévoile sa stratégie.

Deux nuls contre Rennes et à Montpellier ont permis à Raymond Domenech de ne pas se mettre une pression énorme sur les épaules après avoir rejoint à la surprise générale le FC Nantes. Le choix fait par Waldemar Kita a surpris tout le monde, mais l’ancien sélectionneur national avance tranquillement dans sa mission, à savoir sauver la place des Canaris en Ligue 1, sans trop se préoccuper de ce qui se dit sur lui. Avant de recevoir Lens, dimanche à La Beaujoire, l’entraîneur nantais a été interrogé sur la stratégie qu’il a mise en place lorsqu’il a débarqué à Nantes, et Raymond Domenech n’a pas hésité à se lancer dans une comparaison qui peut (un peu) faire sourire.

En effet, le nouvel entraîneur a tout simplement confié qu’il s’était inspiré de ce que Zinedine Zidane venait de récemment faire avec le Real Madrid, lorsqu’après une série de mauvais résultats il s’était mis à l’écoute de son vestiaire afin de rectifier le tir, ce qui avait permis aux Merengue de repartir de l’avant. Un choix qui a donné des idées à Raymond Domenech. « Je suis parti sur une idée de base. Je n’aime pas, et les joueurs non plus quand cela change trop. J’ai vu quelque chose qui m’a conforté là-dessus. Je me souviens du Real Madrid avec Zinedine Zidane. A un moment, les joueurs sont allés le voir pour lui dire d’arrêter de bouger et de changer l’organisation de jeu. Zinedine Zidane a stabilisé tout cela et ils ont eu toute une série de résultats derrière », a expliqué Raymond Domenech, qui n’est toutefois pas allé plus loin dans la comparaison avec son homologue du Real Madrid.