Nantes défie l'Atalanta pour un géant brésilien

Le FC Nantes a déjà compensé le départ de Nicolas Pallois avec la signature d’Uros Radakovic en provenance de Sivasspor. Mais les Canaris souhaitent encore renforcer leur défense et ciblent à présent Becao.

Le début du mercato est plutôt animé à Nantes, où le nouvel entraîneur Luis Castro peut se féliciter des signatures déjà ficelées du milieu de terrain Johann Lepenant et du défenseur central Uros Radakovic. Le coach des Canaris espère maintenant que ses dirigeants vont poursuivre en ce sens. L’objectif est notamment de continuer à renforcer le secteur défensif et pour cela, le FC Nantes creuse actuellement une piste assez inattendue en Turquie.

🚨🆕 #Fenerbahçe 🇧🇷 #TransferNews

Udinese, Atalanta, Nantes, Bahia, and Internacional continue to be linked with Becao. https://t.co/U6PJOb7PGS pic.twitter.com/VxQzYUIhE2