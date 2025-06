Nantes craque pour ce redoutable buteur à 5 ME

Dans : FCN.

Par Corentin Facy

Nantes, qui a perdu Moses Simon et qui pourrait voir filer Mostafa Mohamed et Matthis Abline, doit se renforcer en attaque. Les Canaris ont ciblé l’attaquant israélien Dor Turgeman, auteur de 20 buts cette saison.

Nantes tient sa première recrue du mercato estival. Selon les informations délivrées mercredi par Ouest-France, le défenseur Uros Radakovic va débarquer chez les Canaris en provenance de Sivasspor. Le géant serbe pourrait bientôt être rejoint par un buteur israélien. Et pour cause, le site TeamFootball révèle que le FC Nantes souhaite se renforcer en attaque, après le départ de Moses Simon au Paris FC et tandis que l’avenir de ses attaquants Mostafa Mohamed et Matthis Abline est très incertain.

Le média affirme qu’à ce poste de numéro neuf, la priorité du nouvel entraîneur Luis Castro se nomme Dor Turgeman. Méconnu du grand public français, ce jeune attaquant de 21 ans a de quoi plaire grâce à son imposant gabarit et ses 20 buts cette saison avec le Maccabi Tel Aviv. Luis Castro aurait d’ores et déjà validé avec ses dirigeants et la cellule de recrutement du FC Nantes le profil de ce buteur décrit comme « moderne, puissant, capable d’attaquer la profondeur, de presser haut et de peser sur les défenses ». Les Glasgow Rangers, le Werder Brême et l’AZ Alkmaar sont intéressés, mais Nantes souhaite devancer la concurrence et a pris contact avec l’entourage du joueur.

Nantes temporise, la concurrence fait rage

Les Canaris sont prévenus, le Maccabi Tel Aviv souhaite récupérer au minimum 5 millions d’euros de la vente de son buteur. Le dossier est toutefois bloqué pour le moment, car Nantes ne souhaite passer à l’offensive que si Waldemar Kita a la certitude de vendre Matthis Abline. Or, ce n’est pas encore le cas pour l’instant. Le buteur des Bleuets est courtisé par Lille, le Paris FC ou encore Marseille, mais on ignore à ce jour si l’un des clubs intéressés s’approchera des très fortes exigences nantaises. Il faudra pourtant aller vite pour boucler la signature de Dor Turgeman, au risque de le voir filer ailleurs.